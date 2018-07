Seeon (AFP) CSU-Landesgruppenchefin Gerda Hasselfeldt sieht im Streit um die Obergrenze weiter Diskussionsbedarf mit der Schwesterpartei CDU. "Diesen Diskussionsbedarf legen wir auch nicht auf die Seite, sondern dem werden wir in den nächsten Wochen gerecht werden", sagte Hasselfeldt am Donnerstag am Rande der Klausurtagung der Landesgruppe in Kloster Seeon vor Journalisten. Der von Unionsinnenpolitikern vorgelegte Vorschlag eines Kompromisses in Form einer jährlich neu festzulegenden Obergrenze sei dabei ein Vorschlag, der auch eine Rolle spiele.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.