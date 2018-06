Berlin (AFP) Nach dem Bombenanschlag vor einem Gericht in Izmir hat Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier (SPD) der Türkei den Rückhalt Deutschlands zugesagt. "Deutschland steht im Kampf gegen den Terrorismus an der Seite der Türkei, völlig gleichgültig, ob dieser islamistisch, ethnisch oder ideologisch motiviert ist", erklärte Steinmeier am Donnerstagabend. Die türkischen Sicherheitskräfte hätten in Izmir "offenbar Schlimmeres verhindern können".

