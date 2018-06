Frankfurt/Main (AFP) Die Generalstaatsanwaltschaft in Frankfurt am Main hat das Ermittlungsverfahren gegen den mutmaßlichen Lieferanten der Tatwaffe für den Münchener Amoklauf an die Staatsanwaltschaft der bayerischen Landeshauptstadt abgegeben. Unter anderem aufgrund der schwerwiegenden Folgen der Tat in München sei das Verfahren einvernehmlich an die Staatsanwaltschaft München I abgegeben worden, teilte die Frankfurter Ermittlungsbehörde am Donnerstag mit.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.