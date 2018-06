Berlin (AFP) Die Bundespolizei hat am Donnerstag in Berlin-Tempelhof und im nordrhein-westfälischen Mönchengladbach zwei mutmaßliche Schleuser verhaftet. Den Männern werde vorgeworfen, "als Teil einer Bande seit Juni 2016 in zwölf Fällen 29 Personen geschleust zu haben", teilten die Beamten in der Hauptstadt mit. Dabei brachten sie demnach Syrer über Ungarn und Österreich nach Deutschland. "Der Schleuserlohn soll zwischen 500 und tausend Euro gelegen haben", hieß es.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.