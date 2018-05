London (SID) - Der englische Fußball-Spitzenklub FC Arsenal muss auch im Drittrundenspiel des FA Cup am Samstag bei Zweitligist Preston North End auf den erkrankten Weltmeister Mesut Özil verzichten. Der Mittelfeldspieler habe die vergangenen zwei Wochen im Bett verbracht, berichtete Teammanager Arsène Wenger bei seiner Pressekonferenz am Donnerstag, "ich kann mir nicht vorstellen, dass ich ihn am Samstag mitmachen lasse".

Özil leide an einer Grippe oder Rachen-Infektion, Genaues könne er auch nicht sagen, berichtete Wenger. Der 28 Jahre alte Özil stellte sich am Donnerstag aber wieder bei seinem Klub vor und sollte von den Teamärzten weiter untersucht werden. "Ich bin noch nicht bei 100 Prozent, aber ich bin zurück", schrieb er bei Twitter. Wegen der Erkrankung hatte der Nationalspieler bereits die Ligaspiele gegen Crystal Palace (2:0) und beim AFC Bournemouth (3:3) verpasst.