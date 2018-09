London (AFP) Ungeachtet der Unsicherheit rund um die Entscheidung zum EU-Austritt haben die Briten im vergangenen Jahr so viele Autos gekauft wie nie. Der Absatz stieg das fünfte Jahr in Folge und kletterte auf die Rekordzahl von knapp 2,7 Millionen Autos, wie der britische Branchenverband SMMT am Donnerstag mitteilte. Vor allem günstige Finanzierungsangebote und zahlreiche neue Modelle kurbelten die Verkaufszahlen demnach an.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.