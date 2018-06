Berlin (AFP) Die Deutsche Ursula Müller bekommt einen Chefposten im UN-Büro für humanitäre Angelegenheiten (Ocha). Der neue UN-Generalsekretär António Guterres ernannte die Diplomatin am Donnerstag (Ortszeit) in New York zur Beigeordneten Generalsekretärin und stellvertretenden UN-Nothilfekoordinatorin.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.