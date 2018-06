Berlin (AFP) Nicht die Massaker an den Armeniern im Ersten Weltkrieg gelten als die erste planmäßig Vernichtung einer Volksgruppe im 20. Jahrhundert, sondern der deutsche Völkermord an den Herero und später an den Nama. Vertreter beider Volksgruppen reichten am Donnerstag in New York Sammelklagen ein, um Entschädigungszahlungen durchzusetzen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.