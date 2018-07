Hamburg (SID) - ... Doha: Auf das Lattenschießen haben Thomas Müller und Co. am dritten Tag des Trainingslagers von Bayern München in Katar verzichtet. Verständlich. Denn nach der 75 Minuten kurzen Einheit entließ Trainer Carlo Ancelotti seine Spieler in die Freizeit. Kein Nachmittagstraining, eine willkommene Abwechslung in Aussicht. Sieben Profis schauten bei den Halbfinalspielen der Doha Open der Tennisprofis vorbei. Müller, Mats Hummels und Philipp Lahm verabredeten sich zum Golfen. Ancelotti aber hatte genug vom Sport: Er plante ein Essen mit seinem Staff.

... Lagos: Im Trainingslager präsentieren sich die Vereine deutlich volksnäher als zu Hause. So auch RB Leipzig im portugiesischen Lagos, wo die Anhänger die Spieler selbst beim Regenerieren in der Eistonne um Autogramme und einen lockeren Plausch bitten dürfen. Emil Forsberg und Co. erfüllen diese Aufgabe gerne, offenbar froh um jede Ablenkung im kalten Wasser. "Meet and Greet an der Eistonne", schrieb RB auf Twitter und postete Bilder von der ungewöhnlichen Autogrammstunde.

... Dubai: Wenn sein Team nicht mitzieht, könnte HSV-Trainer Markus Gisdol auf besondere Strafmaßnahmen zurückgreifen. Rund um das Luxus-Hotel der Hanseaten führt die größte und teuerste Galopp-Rennbahn der Welt - mit feinstem Geläuf für edle Vierbeiner. Doch für Fußballer wäre das Oval bei einer Extraeinheit sicher eine Qual.

... Alhaurin El Grande: Altmeister Claudio Pizarro genießt bei Werder Bremen als einer von wenigen Spielern den Genuss eines Einzelzimmers. Vielleicht auch besser für die Kollegen, denn der Peruaner geht gern spät ins Bett. Während seines ersten Trainingslagers mit Werder teilte sich Pizarro 1999 ein Zimmer mit dem jetzigen Sportchef Frank Baumann. "Um 23 Uhr hat 'Baumi' das Licht und den Fernseher ausgemacht und gesagt: 'Wir schlafen jetzt!'", erinnert sich der 38-Jährige: "Ich habe eine Stunde lang an die Decke geschaut, weil ich nicht einschlafen konnte." Im Einzelzimmer "kann ich schlafen, wann ich will."

... Orlando: Bayer Leverkusens Stürmer Joel Pohjanpalo hat auf seiner Reise aus dem Urlaub ins Trainingslager eine wahre Odyssee erlebt. Der 22 Jahre alte Finne brauchte vom australischen Sydney bis nach Orlando/Florida nach Informationen des Express über 31 Stunden. Von Sydney ging es nach Melbourne und wieder zurück, dann flog der Pohjanpalo 14 Stunden lang zunächst nach San Francisco, da es keine Direktflüge nach Florida gibt. Dort hatte sein Anschlussflug fünf Stunden Verspätung, bevor es mit einem fünfstündigen Flug und einer zusätzlichen Autofahrt ins Trainingslager ging. Bis ins Teamhotel brauchte Pohjanpalo insgesamt 31,5 Stunden und legte gut 18.300 Kilometer zurück.