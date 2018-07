Doha (SID) - Xabi Alonso (35) von Fußball-Rekordmeister Bayern München verspürt trotz seines im Sommer auslaufenden Vertrages keinen Entscheidungsdruck. "Es gibt keine Deadline. Ich entscheide nach meinem Gefühl, wir haben Zeit, kein Stress", sagte der Spanier im Trainingslager in Doha/Katar.

Zunächst liege der Fokus auf der Vorbereitung, um sich optimal auf die verbleibende Saison einzustimmen. Gedanken über die Fortsetzung seiner Karriere würden nur stören. "Jetzt ist die Zeit zu trainieren", sagte Alonso: "In der Rückrunde kommen die großen Spiele, dann müssen wir bereit sein."

Der zweimalige Champions-League-Sieger sagt Joshua Kimmich, seinem möglichen Nachfolger auf der Sechserposition, eine große Karriere voraus. "Josh ist fantastisch", lobte Alonso, "er hat eine glänzende Zukunft in diesem Klub für viele, viele Jahre vor sich."

Senkrechtstarter Kimmich, der einen Vertrag bis 2020 beim FC Bayern besitzt, schmeichelten Alonsos Worte. "Das hört man gern und will man bestätigen", sagte der Jung-Nationalspieler, der im neuen Jahr "vor allem in wichtigen Spielen auf dem Platz stehen" und "an das letzte Jahr anknüpfen" will.