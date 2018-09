Lissabon (AFP) Auch in Portugal soll die Frauenquote in Unternehmen kommen. Die sozialistische Regierung beschloss am Donnerstagabend ein Gesetz, wonach der Frauenanteil in Aufsichtsräten von staatlichen und börsennotierten Unternehmen bis 2020 auf ein Drittel steigen muss. Laut einer Untersuchung der konservativen Vorgängerregierung beträgt der Frauenanteil in Aufsichtsräten von börsennotierten Firmen in Portugal derzeit nur 9,7 Prozent - im europäischen Durchschnitt sind es 16,6 Prozent.

