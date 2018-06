Köln (SID) - Bayern München und Alba Berlin haben in der Basketball-Bundesliga (BBL) mit Siegen zum Jahresbeginn den Abstand zur Tabellenspitze verkürzt. Der FC Bayern rückte am Samstag mit einem 75:65 (43:33) bei den MHP Riesen Ludwigsburg bis auf zwei Punkte an den zweitplatzierten Meister Brose Bamberg heran, der allerdings ein Spiel weniger absolviert hat. Der Tabellenfünfte Alba setzte seine Serie mit einem 80:69 (40:42) bei Aufsteiger Rasta Vechta fort.

Für die von Dragan Milosavljevic (22 Punkte) angeführten Berliner war es drei Tage nach der EuroCup-Niederlage gegen Unicaja Málaga der achte Ligasieg in Folge. Der frühere Serienmeister hat 24:10 Punkte auf dem Konto. Die Münchner (28:6) hatten in Ludwigsburg zwischenzeitlich etwas mehr Mühe, bester Werfer des Meisters von 2014 war Power Forward Danilo Barthel (18 Punkte).

Unangefochtener Spitzenreiter der Bundesliga ist nach 16 Siegen aus 16 Spielen ratiopharm Ulm (32:0). Die Schwaben empfangen am Sonntag (18.00 Uhr) Aufsteiger Science City Jena.