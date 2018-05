Brisbane (SID) - US-Open-Finalistin Karolina Pliskova (Tschechien/Nr. 3) hat das WTA-Turnier im australischen Brisbane gewonnen. Im Duell mit der Französin Alizé Cornet behielt die 24-Jährige mit 6:0, 6:3 die Oberhand und feierte ihren siebten Einzeltitel. Aufgrund einer Muskelverletzung sagte Pliskova wenig später ihre Teilnahme am gleich anschließend startenden WTA-Turnier in Sydney ab, bei dem sie an Nummer vier gesetzt war.

Die Weltranglistenerste Angelique Kerber (Kiel) war im Viertelfinale ausgeschieden, ihre Fed-Cup-Kollegin Laura Siegemund (Metzingen) scheiterte schon in der ersten Runde.