Washington (AFP) Kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt hat US-Präsident Barack Obama die Bürger seines Landes zu zivilgesellschaftlichem Engagement aufgerufen. "Wenn ganz normale Bürger mitmischen, wenn sie sich engagieren, wenn sie in gemeinsamer Anstrengung zusammenkommen, dann können sie die Dinge zum Besseren ändern", sagte Obama in seiner am Samstag ausgestrahlten wöchentlichen Radioansprache.

