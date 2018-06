Oberhof (SID) - Der vorletzte Weltcup der Biathleten (9. bis 12. März), der ursprünglich im russischen Tjumen hätte stattfinden sollen, wird in Kontiolahti/Finnland ausgetragen. Das gab der Weltverband IBU am Samstagabend bekannt. Die russischen Organisatoren hatten nach den Dopinganschuldigungen im McLaren-Bericht - zumindest laut offizieller Mitteilung der IBU - auf eine Ausrichtung des Weltcups in Sibirien verzichtet.