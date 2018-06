Marbella (SID) - Fußball-Bundesligis SC Freiburg hat sein erstes Testspiel im Trainingslager im spanischen Sotogrande gegen den FC Vaduz gewonnen und wenige Stunden später sein zweites gegen den niederländischen Spitzenklub PSV Eindhoven verloren. Stürmer Nils Petersen (13./90.) traf zunächst beim 3:1 (1:1)-Erfolg gegen den FC Vaduz aus der Schweizer Super League doppelt. Den dritten Treffer für die Breisgauer erzielte am Sonntagmittag Florian Niederlechner (51.).

Am Nachmittag unterlag Freiburg der PSV 1:2 (0:0). Maximilian Philipp traf in der 77. Minute für den Bundesligisten, nachdem Eindhoven durch einen Doppelschlag von Marco van Ginkel (56.) und Florian Jozefzoon (58.) in Führung gegangen war.

Auch am Donnerstag gibt es für Freiburg das doppelte Programm: Am Mittag spielt der Sport-Club gegen Sparta Prag (14.00), ehe am Abend der FC Brügge (18.00) der Gegner ist.