Jerusalem (AFP) Bei einem Anschlag mit einem Lastwagen in Jerusalem sind nach Angaben von Ärzten vier israelische Soldaten getötet worden. Auch der Lkw-Fahrer sei getötet worden, sagte ein Arzt am Anschlagsort in West-Jerusalem. Der Lkw war am Sonntag in eine Gruppe von Soldaten gerast.

