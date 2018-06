Hannover (SID) - Die Tischtennis-Frauen des ttc berlin eastside haben zum vierten Mal in Folge den DTTB-Pokal gewonnen. Beim Final Four in Hannover setzten sich die Berlinerinnen im Finale gegen die TTG Bingen/Münster-Sarmsheim mit 3:1 durch. Zuvor hatte der alte und neue Pokalsieger im Halbfinale mit 3:0 gegen Kolbermoor die Oberhand behalten.