München (AFP) Die Bundespolizei testet am Münchener Flughafen eine Ausweitung des automatischen Grenzkontrollsystems EasyPass. Ab sofort könnten sich auch Reisende aus Australien, Chile, Israel, Japan, Kanada, Südkorea, Monaco, Neuseeland und den USA bei der Ausreise ihren mit einem Chip versehenen Reisepass scannen lassen, um die Ausreiseformalitäten zu beschleunigen, teilte die Bundespolizei am Montag in der bayerischen Landeshauptstadt mit.

