Berlin (AFP) Das Berliner Abgeordnetenhaus will die Anschlagsopfer vom Breitscheidplatz am Donnerstag mit einer Gedenkminute ehren. Parlamentspräsident Ralf Wieland (SPD) kündigte am Montag im Rundfunk Berlin-Brandenburg an, in der Sitzung auch einige Worte zum Gedenken sprechen zu wollen. Er zeigte sich zudem offen für den Vorschlag, einen dauerhaften Gedenkort für die Opfer zu schaffen. Für die Entscheidung sollten sich die Verantwortlichen aber Zeit nehmen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.