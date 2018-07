Wolfsburg (AFP) Vor allem dank eifriger Kunden in China hat die Marke Volkswagen im vergangenen Jahr fast drei Prozent mehr Autos verkauft. Der Absatz stieg trotz des Dieselskandals um 2,8 Prozent auf 5,99 Millionen Pkw, wie VW am Montag in Wolfsburg mitteilte. Das waren 164.000 mehr Autos als 2015. Vertriebsvorstand Jürgen Stackmann erklärte, damit hätten fast sechs Millionen Kunden der Marke VW "in herausfordernden Zeiten die Treue gehalten".

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.