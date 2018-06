Hannover (AFP) Bei einer Auseinandersetzung zwischen Mitgliedern zweier Großfamilien am Hauptbahnhof von Hannover sind zwei Männer durch Messerstiche verletzt worden. Ein 28-Jähriger habe sich zwischenzeitlich in Lebensgefahr befunden, teilte die Polizei in der niedersächsischen Hauptstadt am Montag mit. Die Hintergründe des Konflikts waren demnach noch unklar.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.