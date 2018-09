Mexiko-Stadt (AFP) Der Verdächtige, der nach den Schüssen auf einen US-Vizekonsul in Mexiko festgenommen wurde, ist nach Angaben der mexikanischen Regierung US-Bürger. Es handele sich um "eine Person mit amerikanischer Staatsbürgerschaft", teilten das mexikanische Außenministerium und die Generalstaatsanwaltschaft am Sonntag mit. Der Verdächtige werde nun "ausgewiesen und in die USA zurückgeführt". Dort werde dann über seinen "rechtlichen Status" entschieden.

