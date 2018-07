Berlin (dpa) - Nach den Russland zugeordneten Hackerangriffen in den USA fordert SPD-Bundestagsfraktionschef Thomas Oppermann präventive Maßnahmen in Deutschland. Innenminister Thomas de Maizière müsse die Cyberabwehr des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik verstärken, sagte Oppermann der "Süddeutschen Zeitung". Die Betreiber sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter fordert Oppermann auf, Programme zur automatisierten Verbreitung häufig falscher politischer Botschaften - sogenannte Social Bots - zu unterbinden.

