Berlin (AFP) Die Bundesregierung ist sich beim lange geplanten Gesetz von Familienministerin Manuela Schwesig (SPD) zur Lohngerechtigkeit zwischen Frauen und Männern einig. Aus Regierungskreisen hieß es am Dienstag in Berlin, dass letzte Details geklärt worden seien. Am Mittwoch soll der Entwurf im Kabinett verabschiedet werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.