Guatemala-Stadt (AFP) In Guatemala sind sechs Bergsteiger an Unterkühlung gestorben. Zwei Gruppen seien am Wochenende beim Aufstieg auf den 3975 Meter hohen Vulkan Acatenango von einem Kälteeinbruch überrascht worden, teilten Rettungskräfte am Montag mit. Insgesamt sechs Leichen seien am Sonntag und Montag geborgen worden. Drei Menschen hätten gerettet werden können.

