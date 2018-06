Hamburg (SID) - WAS LIEGT AN?

Die 25. Handball-WM in Frankreich (ab Mittwoch bis 29. Januar) soll ein Turnier der Superlative werden. "Wir erwarten die beste Weltmeisterschaft der Geschichte", sagte Weltverbandspräsident Hassan Moustafa. Mit einem Etat von 30 Millionen Euro wollen die Organisatoren laut ihrem Motto "Phenomenal Handball" bieten. Dabei dürfte auch ein neuer Rekord aufgestellt werden: Bei den möglichen Achtel- und Viertelfinal-Partien der Franzosen könnten bis zu 27.500 Zuschauer die Equipe Tricolore im Fußballstadion von Lille anfeuern. Und damit den Bestwert der WM 2007 in Deutschland knacken, als bei drei Spielen in Köln jeweils 20.500 Zuschauer in der Halle waren.

IN WELCHEM MODUS WIRD GESPIELT?

Die Vorrunde wird in vier Sechsergruppen an fünf Spieltagen ausgetragen. Deutschland trifft in der Gruppe C in Rouen auf Ungarn (13. Januar), Chile (15. Januar), Saudi-Arabien (17. Januar), Weißrussland (18. Januar) und Kroatien (20. Januar). In allen Gruppen ziehen die ersten vier Mannschaften ins Achtelfinale ein, eine Zwischenrunde wie bei der EM gibt es ebenso wenig wie eine Platzierungsrunde nach einer Niederlage in der K.o.-Runde. Lediglich die schwächsten acht Teams der Vorrunde spielen im Presidents-Cup die Ränge 17 bis 24 aus. Das Finale der WM steigt am 29. Januar.



WER SIND DIE FAVORITEN?

Topfavorit ist Gastgeber Frankreich. Für die Goldene Generation um die früheren Bundesliga-Stars Thierry Omeyer, Daniel Narcisse und Nikola Karabatic, allesamt 2009, 2011 und 2015 Weltmeister, soll die Heim-WM der krönende Abschluss werden. Auf den Zetteln der Experten steht zudem Olympiasieger Dänemark wie auch Spanien. Auch der Respekt vor dem deutschen Team um den scheidenden Bundestrainer Dagur Sigurdsson ist nach dem Europameistertitel und der Bronzemedaille von Rio deutlich gestiegen. Zudem zählt Kroatien zum erweiterten Kreis der Titelfavoriten.

WIE IST DIE STIMMUNG IM DEUTSCHEN TEAM?

Die sportlichen Vorzeichen sind durchaus vielversprechend. Beim letzten Test am Montag deklassierte Deutschland den Nachbarn Österreich mit 33:16 und präsentierte sich vier Tage vor dem Auftaktspiel gegen Ungarn in bärenstarker Verfassung. Zuvor hatte auch das 30:21 gegen Rumänien trotz einiger Schwächephasen Hoffnungen auf ein erfolgreiches Abschneiden geschürt. Doch es gibt auch einige Fragezeichen. Wie gut funktioniert die neuformierte deutsche Mannschaft in Druckphasen als Team - es fehlen sieben EM-Helden? Wie verkraftet Kapitän Uwe Gensheimer den unerwarteten Tod seines Vaters? Und welche Rolle spielt Sigurdssons Abschied während des Turniers?

WIE KANN MAN DIE SPIELE DER DEUTSCHEN MANNSCHAFT VERFOLGEN?

Im klassischen Fernsehen wird es keine Live-Bilder geben, nachdem die Verhandlungen zwischen den Öffentlich-Rechtlichen und dem umstrittenen Rechteinhaber beIN Media Group wie bereits vor der WM 2015 scheiterten. Da sich auch kein Privatsender mit der Firma aus Doha einig wurde, bleibt nun ein Livestream im Internet. Dort zeigt der Nationalmannschaftssponsor Deutsche Kreditbank AG (DKB) unter handball.dkb.de oder im DKB-YouTube-Kanal alle DHB-Spiele live und mit deutschem Kommentar. Gleiches gilt für das Eröffnungsspiel, die Halbfinals und das Finale. Weitere Spiele werden mit englischem Originalkommentar abrufbar sein.

WELCHE ROLLE SPIELT DER SICHERHEITSASPEKT?

Wie bei der Fußball-EM in Frankreich und den Olympischen Spielen von Rio de Janeiro 2016 spielt der Sicherheitsaspekt für die Veranstalter eine große Rolle. Frankreich wurde in den vergangenen Jahren immer wieder von Terror erschüttert. "Die Fußball-EM war gerade beim Thema Sicherheit ein großer Erfolg und wir wollen von deren Erkenntnissen und Erfahrungen profitierten, was die Abläufe und die Kooperation aller Beteiligten betrifft", sagte David Donelly, der Chef des Organisationskomitees der Handballwoche.