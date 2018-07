Warschau (AFP) In Polen sind Verhandlungen zur Beendigung der Mitte Dezember begonnenen Besetzung des Parlaments gescheitert. "Wir haben keine abschließende Einigung erzielt", sagte am Dienstag der Chef der konservativen polnischen Regierungspartei Recht und Gerechtigkeit (PiS), Jaroslaw Kaczynski. An den Verhandlungen hatten Vertreter der meisten im Parlament vertretenen Parteien teilgenommen, nicht jedoch die Bürgerplattform (PO).

