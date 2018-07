Hochfilzen (SID) - Gut einen Monat vor dem Start der Biathlon-WM haben die Organisatoren bereits 100.000 Tickets für das Highlight des Winters im österreichischen Hochfilzen abgesetzt. "Schon beim letzten Weltcup haben wir hier einen wahren Hexenkessel erlebt. Ich habe jetzt schon Gänsehaut, wenn ich an die Stimmung bei der WM denke", sagte Lisa Hauser, Österreichs aktuell beste Skijägerin vor den Titelkämpfen vom 9. bis 19. Februar.

Insgesamt hoffen die Veranstalter an den neun Tagen im Pillerseetal auf bis zu 150.000 Besucher. "Noch sind Karten in fast allen Kategorien verfügbar. All zu lange sollte man jetzt jedoch nicht mehr warten, um seine Wunschkategorie zu bestellen", sagte Organisationschef Franz Berger.