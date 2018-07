Rio de Janeiro (AFP) Nach den jüngsten Massakern in brasilianischen Gefängnissen stockt die Regierung das Sicherheitspersonal auf. 200 Militärpolizisten, Zivilisten und Feuerwehrleute würden in die Bundesstaaten Amazonas und Roraima entsandt, Schauplätze der beiden größten Massaker, erklärte Justizminister Alexandre de Moraes am Dienstag. Damit solle auch die Suche nach mehr als hundert Gefangenen verstärkt werden, die nach einem Gefängnisaufstand vergangene Woche noch flüchtig sind.

