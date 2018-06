Köln (AFP) Die Polizei ist mit drei Großrazzien gegen die Rockerszene in Köln und Leverkusen vorgegangen. Insgesamt waren am Dienstagabend etwa 120 Beamte im Einsatz, wie die Kölner Polizei am Mittwoch mitteilte. Hintergrund der Aktion waren zahlreiche Schüsse, die zuvor auf eine Teestube in der Domstadt abgefeuert worden waren. Die Polizei wollte nach eigenen Angaben prüfen, ob die Schüsse im Zusammenhang mit "Auseinandersetzungen in der Rockerszene" fielen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.