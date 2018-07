Nienburg (AFP) Auf der Fahrt von Norddeich nach Leipzig ist ein Intercity der Deutschen Bahn am Mittwoch im niedersächsischen Nienburg in einen brennenden Baum gefahren. Der Baum war zuvor in die Oberleitung gestürzt und hatte Feuer gefangen, wie ein Bahnsprecherin in Hamburg mitteilte.

