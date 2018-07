Washington (AFP) Im Zusammenhang mit der Abgasaffäre bei Volkswagen sind in den USA fünf weitere Konzernmitarbeiter beschuldigt worden. Ihnen werde Betrug vorgeworfen, teilte das US-Justizministerium am Mittwoch in Washington mit. Bereits am vergangenen Wochenende war in Florida ein Manager festgenommen worden.

