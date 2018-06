Edmonton (SID) - NHL-Profi Leon Draisaitl hat seine Zusage für einen Start bei der Eishockey-WM in seiner Heimatstadt Köln gegeben - sofern er nicht mit den Edmonton Oilers in den K.o.-Spielen um den Stanley Cup antreten darf. Als aktuell Fünfter der Western Conference stehen die Chancen dafür gut, "sollte es mit den Play-offs aber nicht klappen, will ich auf alle Fälle bei der WM im Mai für Deutschland spielen", sagte der 21 Jahre alte Stürmer der Sport Bild.

Draisaitl, der in seiner dritten NHL-Saison endgültig den Durchbruch geschafft und bereits 35 Scorerpunkte nach 43 Spielen auf dem Konto hat, war bei der letzten Heim-WM 2010 als Helfer vor Ort. Der damals 14-Jährige hatte in den Spielpausen das aufgekratze Eis von der Spielfläche gefegt.