San Pedro del Pinatar (SID) - Torsten Frings hat in seinem zweiten Spiel als Trainer des Fußball-Bundesligisten Darmstadt 98 die erste Niederlage kassiert. Gegen den belgischen Erstligisten KRC Genk unterlag das Bundesliga-Schlusslicht unter seinem neuen Coach 0:1 (0:1). In ihrem ersten Test während des Trainingslagers im spanischen San Pedro del Pinatar hatten die Südhessen den Drittligisten SC Preußen Münster 1:0 geschlagen.

Gegen Genk kassierte Darmstadt nach einer halben Stunde das 0:1 durch Ruslan Malinovski. Darmstadt hatte in der Folgezeit gute Möglichkeiten, war aber unter dem Strich zu harmlos. Positiv war aber, dass bei den Lilien Felix Platte ein halbes Jahr nach seiner Hüft-OP ein ordentliches Comeback feierte. Nach einem weiteren Vorbereitungsspiel in der Heimat am kommenden Samstag gegen den VfL Bochum bestreitet der frühere Bremer Assistenztrainer Frings sieben Tage später in der Liga gegen Borussia Mönchengladbach sein erstes Pflichtspiel als Coach.