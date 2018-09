Köln (SID) - Fußball-Bundesligist 1. FC Köln feilt anderthalb Wochen vor dem Ende der Winterpause noch an der offensiven Durchschlagskraft. Die Mannschaft von Trainer Peter Stöger kam im Test gegen den Zweitligisten VfB Stuttgart am Mittwoch nicht über ein 0:0 hinaus. Dabei verpassten es die Kölner vor allem im ersten Durchgang trotz klarer Überlegenheit und einiger Chancen in Führung zu gehen.

Nach zahlreichen Wechseln auf beiden Seiten wurde der VfB stärker und hatte einige Male die Chance auf den Siegtreffer. FC-Torhüter Sven Müller und sein Stuttgarter Gegenüber Mitchell Langerak sorgten im gesamten Spielverlauf mit einigen starken Paraden dafür, dass die Partie torlos blieb.

Ihren ersten Test des Jahres hatten die Kölner zuletzt mit 1:0 bei Zweitligist VfL Bochum gewonnen. Erstes Bundesligaspiel nach der Winterpause ist für den FC der Auftritt beim FSV Mainz 05 am 22. Januar.