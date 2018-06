Moskau (AFP) Der russische Umweltschutz-Pionier Alexej Jablokow ist tot. Wie die Russische Akademie der Wissenschaften am Mittwoch mitteilte, starb der ehemalige Umweltberater des früheren Präsidenten Boris Jelzin am Mittwoch nach langer Krankheit im Alter von 83 Jahren in Moskau. Der studierte Meeresbiologe spezialisierte sich auf Wale und Delfine, bevor er sich der Umweltpolitik im größeren Maßstab zuwandte. Er verfasste grundlegende Bücher, auch für Jugendliche und Kinder.

