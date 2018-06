Celle (AFP) Im Prozess gegen die mutmaßlich von der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) zu einer Messerattacke angestiftete 16-jährige Safia S. ist anders als zunächst angedacht noch nicht mit den Plädoyers begonnen worden. Die Verhandlung des Senats daure noch an, teilte das Oberlandesgericht im niedersächsischen Celle am Donnerstag mit. Die Richter hatten ursprünglich zunächst noch zwei Zeugen hören und die Beweisaufnahme danach beenden wollen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.