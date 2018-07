Schweinfurt (AFP) Glatteis, verschneite Straßen und Sturmflut: Das Winterwetter hat in Deutschland erneut für zahlreiche Unfälle gesorgt. In Bayern verunglückte in der Nacht zum Donnerstag ein 42-Jähriger Lastwagenfahrer auf der Autobahn 71 tödlich, nachdem er auf spiegelglatter Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte, wie die Polizei mitteilte. Er starb noch an der Unfallstelle. Die Autobahn blieb in Fahrtrichtung Schweinfurt bis zum Morgen komplett gesperrt.

