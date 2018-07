Köln (SID) - Nach den starken Leistungen beim ersten Heim-Weltcup in Oberhof wollen die deutschen Biathletinnen um Laura Dahlmeier auch in Ruhpolding wieder ins Schwarze treffen. In der Frauenstaffel ab 14.30 Uhr feiert Franziska Preuß ihr Comeback nach überstandenem Infekt. Bundestrainer Gerald Hönig schickt zudem Vanessa Hinz und Maren Hammerschmidt ins Rennen. Franziska Hildebrand erhält eine Verschnaufpause.

Am zweiten Tag der Handball-Weltmeisterschaft startet um 20.45 Uhr mit Spanien in Gruppe B der hochgehandelte Weltmeister von 2013 gegen Island ins Turnier. In Gruppe A kommt es zeitgleich zum Duell zwischen Polen und Norwegen. Insgesamt stehen einen Tag vor dem WM-Auftakt der Deutschen gegen Ungarn sechs Spiele auf dem Programm.