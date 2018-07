Düsseldorf (AFP) In Teilzeit zu arbeiten, hat in Deutschland einer Untersuchung der Hans-Böckler-Stiftung zufolge oft noch negative Folgen für das berufliche Fortkommen. Auf Leitungspositionen machten Unternehmen Teilzeitarbeit meist nicht möglich, der Anteil der Teilzeitbeschäftigten mit Management- oder weitergehenden Führungsaufgaben lag 2015 bei knapp elf Prozent, wie eine am Freitag veröffentlichte Studie der Stiftung ergab. Bei herausgehobenen Führungspositionen betrage der Anteil sogar nur 6,5 Prozent.

