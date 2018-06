Weimar (AFP) Die Grünen haben die sofortige Abschaltung der 20 schmutzigsten Kohlekraftwerke in Deutschland gefordert. Für alle übrigen Anlagen solle es feste Vorgaben für die CO2-Minderung geben, verlangten die Grünen weiter in einem Beschluss auf ihrer Fraktionsklausur am Freitag in Weimar. Neue Braunkohle-Tagebaue sollen demnach gesetzlich verboten werden.

