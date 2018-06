Berlin (AFP) Sturmtief "Egon" hat in Verbindung mit starken Schneefällen am Freitag in weiten Teilen Deutschlands zu massiven Verkehrsbehinderungen geführt. Es kam zu einer Reihe von Unfällen, bei denen auch Menschen verletzt wurden. Die Lufthansa musste bis Freitagvormittag allein in Frankfurt am Main 80 Starts und Landungen absagen und erwartete für den Tagesverlauf noch weitere Flugausfälle.

