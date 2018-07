Frankfurt/Main (SID) - Bundesligist Bayer Leverkusen ist vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wegen unsportlichen Verhaltens seiner Anhänger in zwei Fällen mit einer Geldstrafe in Höhe von 14.000 Euro belegt worden. Vor dem Pokalspiel beim SC Hauenstein am 21. August 2016 sowie während der Bundesligapartie beim 1. FC Köln am 21. Dezember 2016 war im Leverkusener Zuschauerblock jeweils Pyrotechnik gezündet worden. Bayer hat dem Urteil zugestimmt, das damit rechtskräftig ist.