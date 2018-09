London (AFP) Wegen einer Sturmflutwarnung sind die Bewohner mehrerer südenglischer Küstenorte zum Verlassen ihrer Häuser aufgefordert worden. Polizisten gingen am Donnerstag im Dorf Jaywick in Südostengland von Tür zu Tür, um die am Freitagmorgen bevorstehende Evakuierung anzukündigen. Die britische Umweltbehörde hatte vor einer lebensbedrohlichen Situation gewarnt, wenn ab Freitagmorgen heftiger Wind und Starkregen erwartet werden.

