Hamburg (SID) - Die deutsche Handball-Prominenz drückt den Bad Boys von Bundestrainer Dagur Sigurdsson die Daumen für einen erfolgreichen WM-Auftakt am Freitag gegen Ungarn (17.45 Uhr/handball.dkb.de). "Das erste Spiel ist immer so eine Art Eisbrecher. Ich hoffe und glaube, dass es gut laufen wird", sagte Rekordnationalspielerin Grit Jurack dem SID in Hamburg am Rande der Auslosung zum Final Four im DHB-Pokal.

Auch Johannes Bitter, Weltmeister von 2007, richtete motivierende Worte an das deutsche Team. "Die Bad Boys können es unserer Mannschaft von damals definitiv gleichtun", schrieb der Torwart des TVB Stuttgart bei Facebook: "Aber jetzt erstmal gegen die starken Ungarn bestehen. Auf geht's!"

An den amtierenden Europameister und Olympiadritter habe man schon hohe Erwartungen, meinte Ex-Nationalspieler Christian Sprenger, der das Spiel in Kiel per Livestream verfolgen wird: "Ich gehe davon aus, dass sie es gegen Ungarn souverän machen und habe 26:21 für Deutschland getippt."

Auch Geschäftsführer Dierk Schmäschke von Bundesliga-Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt traut der Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) in Frankreich viel zu. "Ich glaube, dass die deutsche Mannschaft gute Chancen hat, ins Halbfinale einzuziehen", sagte Schmäschke.

Sein Amtskollege Karsten Günther (DhfK Leipzig) traut Deutschland "alles" zu, betonte aber auch die enorme "Dichte der Weltspitze". Besonders Frankreich sei vor eigenem Publikum sicherlich ein weiterer Topanwärter auf den Titel.