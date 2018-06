Mexiko-Stadt (AFP) Erneut ist in Mexiko ein Priester ermordet worden. Wie die Diözese von Saltillo im Norden des Landes am Donnerstag mitteilte, wurde die Leiche des in der vergangenen Woche von Unbekannten entführten Priesters Joaquín Hernández gefunden. Zu den Umständen seines Todes machten die Behörden zunächst keine Angaben.

