Washington (AFP) Die Töchter des früheren US-Präsidenten George W. Bush haben die Töchter seines scheidenden Nachfolgers Barack Obama, Malia und Sasha, im "Club der ehemaligen First Daughters" willkommen geheißen. Nach acht Jahren im Weißen Haus schickten sich die beiden an, einem anderen "exklusiven Club beizutreten, dem der ehemaligen First Daughters", schrieben die 35-jährigen Zwillingsschwestern Jenna und Barbara Bush in einem am Donnerstagabend auf der Webseite des "Time Magazine" veröffentlichten Artikel.

