New York (AFP) Der künftige US-Präsident Donald Trump hat zum Kauf von Kleidung der US-Modemarke L.L.Bean aufgerufen - als Dank für Wahlkampfspenden der Firmenerbin. "Danke an Linda Bean von L.L.Bean für Ihre Unterstützung und Ihren Mut", schrieb Trump am Donnerstag im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Die Leute werden Sie jetzt noch mehr unterstützen. Kauft L.L.Bean", schrieb er weiter.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.