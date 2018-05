Predazzo (SID) - Olympiasieger Eric Frenzel hat den Siegeszug der deutschen Kombinierer im Weltcup fortgesetzt und überlegen den Einzelwettbewerb in Val di Fiemme gewonnen. Der 28-Jährige aus Oberwiesenthal setzte sich in Norditalien vor Weltmeister Johannes Rydzek (Oberstdorf) durch, der von Platz 25 aus auf das Podest stürmte. Dritter wurde der Norweger Magnus Moan. Für Frenzel, der die Führung im Gesamtweltcup ausbaute, war es der 36. Weltcupsieg.

Frenzel, als Zweiter des Springens in die Loipe gegangen war, lag im Ziel 24,2 Sekunden vor Rydzek, Moan hatte 25,9 Sekunden Rückstand. Björn Kircheisen (Johanngeorgenstadt) lief als Zehnter noch in die Top 10.

Damit bauten die DSV-Athleten ihre Rekordserie aus, haben alle zehn Wettkämpfe der laufenden Saison für sich entschieden. Fünfmal war Frenzel erfolgreich, der damit auch weiter den Gesamtweltcup anführt, dreimal siegte Weltmeister Johannes Rydzek, einmal Fabian Rießle. Hinzu kommt ein deutscher Sieg in der Staffel.

Am Samstag (10.00/13.00 Uhr) steht in Val di Fiemme ein Teamsprint an. Bundestrainer Hermann Weinbuch hat angekündigt, seinen Topleuten um Frenzel vor dem nächsten Einzelrennen am Sonntag eine Ruhepause zu gönnen.